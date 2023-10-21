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Lefkoşa Rum Belediyesi ve Belediye Meclisi, bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir Rum’u kalp masajı yaparak hayata döndürmeyi başaran Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkâr’a ödül vererek teşekkür etti.

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