Lefkoşa’da Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,459 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 118’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 34’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 54’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 134’ü diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 369 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,255 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 95’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 58’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 201 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 28 araç ise trafikten men edilmiştir.