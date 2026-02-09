Polis açıklamasına göre, 09.02.2026 tarihinde saat 03.00 sıralarında, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde B.D. (E-22), 60 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Mezzaluna Restoran önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundan kaldırım üzerine çıkarak bir işletmeye ait reklam panosuna çarptı.

Çarpmanın ardından kontrolsüz şekilde yoluna devam eden araç, başka bir iş yerine ait garaj kapısına ve ardından beton kolona çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ş. (E-24), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.