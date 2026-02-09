Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, bugün ilgili taraflarla ilk görüşmenin gerçekleştirildiği belirtilerek, sürecin hassasiyetle ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, çalışma barışının korunması ve çalışanların yasal haklarının gözetilmesinin temel amaç olduğu vurgulandı.

Yaşanan uyuşmazlığın çözümü için Bakanlığın arabuluculuk rolünü üstlendiği belirtilen açıklamada, İş Yasası’nın toplu işten çıkarmalara ilişkin maddeleri gereği işverenin bildirim yükümlülükleri ve gerekçelerinin titizlikle incelendiği kaydedildi.

Bakanlık, şu ana kadar kendilerine ulaşmış resmi bir iş feshi ihbarı bulunmadığını da duyurdu.

Çalışanların haklarının korunması ve işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla, 9 Şubat Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun da katıldığı bir ön görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede işçi ve işveren temsilcileri de yer aldı.

Bakanlık açıklamasında, çalışma barışının sağlanması için çözüm odaklı bir yaklaşım sürdürüleceği ve sürecin takipçisi olunacağı mesajı verildi.