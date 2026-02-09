Bunlar da ilginizi çekebilir

Ziyaret anısına hediye takdimi yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, dernek tarafından yürütülen faaliyetler paylaşılarak yapılabilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman bu sabah, “Welcome CIubs International (WCI)” üyesi “Welcome to Turkish Cyprus Club” Başkanı Işın Ramadan Cemil ve Asbaşkanı Behiye Müftüzade ile beraberindeki dernek üyeleriyle görüştü.

