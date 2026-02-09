Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman bu sabah, “Welcome CIubs International (WCI)” üyesi “Welcome to Turkish Cyprus Club” Başkanı Işın Ramadan Cemil ve Asbaşkanı Behiye Müftüzade ile beraberindeki dernek üyeleriyle görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, dernek tarafından yürütülen faaliyetler paylaşılarak yapılabilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Ziyaret anısına hediye takdimi yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt hazır bulundu.