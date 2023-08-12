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Polis, zanlı hakkındaki iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını, darp edilen kadının komşularından, doktordan ifade alınacağını belirtti. Polis, çevreden de araştırma yapacaklarını belirterek, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis çavuşu Özmüezzin, zanlının bakmakla yükümlü olduğu kadını darp etmesinin yanı sıra geceleri sürekli evden ayrıldığını ve gece boyu yalnız bıraktığına dair de iddialar olduğunu açıkladı.

Polis, kadının vücudunun çeşitli yerlerinden darp izi tespit edildiğini ve bu yönde rapor alındığını söyledi.

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Polis, ailenin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının gözaltına alınırken, darp edilen 86 yaşındaki kadının doktor kontrolünden geçirildiğini ifade etti.

Polis, zanlının 2023 yılı ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bakıcılığını yaptığı 86 yaşındaki kadını ciddi şekilde darp ettiğine dair iddialar üzerine tutuklandığını söyledi.

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