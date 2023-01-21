Polis, sürücülerin yarış devam ettiği sürece araçlarını belirtilen güzergahtaki yollara park etmemesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.

OTEM'de tüm kursiyerler başarı gösterdi

OTEM'de tüm kursiyerler başarı gösterdi

Yarış nedeniyle yarın 07.00-11.00 saatleri arasında Mehmet Akif Caddesi ile Osman Örek Caddesi (Türk Ajansı Kıbrıs önü- Dereboyu – Citroen ışıkları ve Metehan Çemberi) arasındaki güzergah araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Duatlon (Koşu-Bisiklet-Koşu) yarışı düzenlenecek.

Polis , yarın Lefkoşa’da düzenlenecek yarış nedeniyle bazı yol ların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

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