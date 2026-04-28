Rum polisi tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 28 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda bir buçuk kilo uyuşturucu ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildiği haber verildi.

Alithia gazetesi, konuyla ilgili haberinde, Rum polisinin geçen perşembe günü söz konusu şahsın Lefkoşa Rum kesimindeki evinde mahkeme emriyle yaptığı aramada bir buçuk kilo "B sınıfı kanabinoid" ile yüksek miktarda nakit para ele geçirildiğini yazdı.

Söz konusu şahsın yakalanarak gözaltına alındığını ve bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini kaydeden gazete, polisin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü belirtti.