Bunlar da ilginizi çekebilir

Hristodulidis, yürütülen diplomatik girişimlerin yalnızca uluslararası alandaki konumu pekiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda ülke içinde sürdürülen çalışmaların desteklenmesine ve Kıbrıs sorunundaki müzakere pozisyonunun güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Kararı önemli bir gelişme olarak nitelendiren Hristodulidis, ülkesinin dış politikasının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası konumunu güçlendirdiğini savundu.

Larnaka’daki bir apartman dairesinde çürümüş ceset bulundu

Hristodulidis kararın Rum Yönetiminin Türkiye’ye karşı açtığı Dördüncü Devletlerarası Başvuru davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının uygulanmasının denetlenmesi süreci kapsamında, yerinden edilmiş kişilerin mülkiyet haklarına ilişkin boyutla bağlantılı olduğunu belirtti.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.