Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlıNIN 2022 aralık ayı içerisinde Yenikent Lefkoşa'de meydana gelen 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçlarına methalder olduğunu belirtti.

Polis, zanlı 2022 Aralık ayı içerisinde kız arkadaşı 2007 doğumlu 15 yaşındaki kız çocuğunun kalmakta olduğu ikametgahının yatak odası içerisinde adı edilen ile cinsel ilişkiye girerek 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 20.01.2023 tarihinde geldiğini, aynı gün zanlının başka bir mesele ile alakalı teminat maksatlı Lefkoşa Polis Müdürlüğünde olduğu esnada tespit edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlı bir gönüllü ifade vererek işlediği suçları kabul ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Polis, bu tutukluluk süresinde müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Polis, yine bu sürede zanlının da doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp ve cebir izi olmadığı yönde rapor temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.