Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lefkoşa’da bazı bölgelere 14.00’a kadar elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Geçirdiği kazada itfaiyeciler tarafından kurtarılan Şerife Şanlıel, İtfaiye çalışanlarına teşekkür ziyareti yaptı... Geçirdiği kazada itfaiyeciler tarafından kurtarılan Şerife Şanlıel, İtfaiye çalışanlarına teşekkür ziyareti yaptı...

Kıb-Tek’ten yapılan duyuruya göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, 14.00’e kadar Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler ve civarına; Ledra Palas, Hamitköy, Dumlupinar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölgeye; Sera Fitness Salonu, Opel Plaza, Levent İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, OMAĞ apartmanları, Metehan Sosyal Konut Apartmanları ve civarına; Kemal Şemiler Caddesi’ne elektrik verilemeyecek.