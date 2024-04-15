Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lefkoşa’da bazı bölgelere 14.00’a kadar elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan duyuruya göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, 14.00’e kadar Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler ve civarına; Ledra Palas, Hamitköy, Dumlupinar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölgeye; Sera Fitness Salonu, Opel Plaza, Levent İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, OMAĞ apartmanları, Metehan Sosyal Konut Apartmanları ve civarına; Kemal Şemiler Caddesi’ne elektrik verilemeyecek.