Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.08.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Ali İNCE (E-24), 95 mlgr alkollü içki tesiri altında, KL 218 plakalı araç ile soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Elektrokur isimli işyeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun ikinci (sağ) şeridine geçmesi sonucu, o esnada gerisinde soldan ikinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Shahıd KHAN (E-28) yönetimindeki JH 845 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yolun sağ kısmına savrulan JH 845 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan servi ağacına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan JH 845 plakalı araç sürücüsü Shahıd KHAN ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Muhammad RIZWAN (E-20), Kamran JAN (E-25), Sulaiman SHAH (E-20), Syed Mehboob Ali SHAH (E-22) ve Muhammad OSAMA (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin arından müşahede altına alınmışlardır. KL 218 plakalı salon araç sürücüsü Ali İNCE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

