Lefkoşa’da meydana gelen “hintkeneviri ve kokain alma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan Mohammed Salem Sodh Badahman ile Khalid Yasir Awad Ali mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı. Polis, 2 Haziran 2026 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi’nin, zanlı Badahman’ın evinde uyuşturucu bulunduğuna dair bilgi aldığını ve aynı gün ekiplerin söz konusu adrese giderek her iki zanlının birlikte yaşadığı ikametgahta arama yaptığını belirtti.

Polis, yapılan aramada 63 gram hintkeneviri ile 15 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunarak emare alındığını açıkladı. Her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade etti.

Polis ayrıca alınacak ifadeler olduğunu ve zanlılara ait cep telefonlarının da inceleneceğini belirterek 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi ise zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.