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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Aydın’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ ayak kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındığı bildirildi.

“Medya, ırkçı tutumları değiştirmede en önemli araçtır”

“Medya, ırkçı tutumları değiştirmede en önemli araçtır”

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan 37 yaşındaki Mikail Aydın, dün saat 10.00 raddelerinde ikinci kattan zemin kata elektrik kablosunu indirmek için demir iskele üzerinde bulunduğu sırada, iskelenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemin kata düşerek yaralandı.

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