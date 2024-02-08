Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

07.02.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da, hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu M.K.(E-47), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu palayı M.G.(E-31)’nin başının arka kısmına vurmak suretiyle yaralayıp öldürmeye teşebbüs ettikten sonra, M.G.’ye ait cep telefonunu da kasten yere atıp kırarak hasara uğratmıştır. Akabinde M.K., yine tasarrufundaki palayı olay yerinde bulunan İ.C.(E-24)’nin yüzüne fırlatarak, adı edilenin dişinin kırılmasına ve alt dudağının kesilmesine sebep olup vahim zarara uğratmıştır. M.G. ve İ.C., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuştur. M.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.