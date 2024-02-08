Polisin söz konusu ölümle ilgili açıklaması şöyle:

04.02.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, yüksek ateş şikayeti ile ailesi tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Çocuk Acil Servisine getirilen Kadir Erkin DAĞLAR (Ç-2), tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 06.02.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.