Olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

25.05.2025 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde, daha önceden aralarında mevcut olan sorun nedeniyle, M.P.(E-27) ve C.A.(E-26) bir taraf olup, diğer taraf olan M.T.(E-49) ile konuştukları sırada, M.P. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı bıçak ile M.T.’yi sol sırt, karın ve kol bölgelerinden ağır şekilde yaralayıp katle teşebbüs ettikten sonra, M.P. C.A. ile birlikte, M.T.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etmişlerdir.

Olay sonucu ağır şekilde yaralanan M.T., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kalp Damar ve Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. M.P. ve C.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.