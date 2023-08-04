Polisin açıklaması şöyle:

04.08.2023 tarihinde, saat 00:40 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Abdullah Can KOÇ (E-23), 90 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GE 636 plakalı salon araç ile Metehan Çemberine doğru seyrettiği sırada çembere geldiğinde o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve çemberi dönen araçlara öncelik vermek için duran Ceydanur GÖK (K-25) yönetimindeki GY 900 plakalı salon aracın arka kısmına çarptıktan sonra çember üzerine çıkıp durmuştur. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan GY 900 plakalı araç sürücüsü Ceydanur GÖK kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. GE 636 plakalı araç sürücüsü Abdullah Can KOÇ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.