CTP asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artırılmamasını eleştirdi
Lefkoşa’da 10 Ocak 2026 günü saat 02.30 sıralarında Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 137 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen V.A.P (E-21), yönetimindeki AA 004 D plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Başbakanlık Trafik Işıkları’na geldi. Kırmızı ışıkta durmakta olan H.EH(K-25) yönetimindeki NY 406 plakalı salon aracın sol yanına çarpan Panama, durmayarak ilerlemeye devam etti ve yine kırmızı ışıkta bekleyen E.K (E-60) FP 081 plakalı kamyonetinin sağ arka kısmına da çarptı.
Kazada şans eseri yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.