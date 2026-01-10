Lefkoşa’da 10 Ocak 2026 günü saat 02.30 sıralarında Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 137 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen V.A.P (E-21), yönetimindeki AA 004 D plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Başbakanlık Trafik Işıkları’na geldi. Kırmızı ışıkta durmakta olan H.EH(K-25) yönetimindeki NY 406 plakalı salon aracın sol yanına çarpan Panama, durmayarak ilerlemeye devam etti ve yine kırmızı ışıkta bekleyen E.K (E-60) FP 081 plakalı kamyonetinin sağ arka kısmına da çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.