Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Sinanoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Sinanoğlu, huzurda bulunan zanlı A.S.S 1 Ocak 2026 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Şht. Hüseyin Ruso Caddesi üzerinde bulunan Jack Amca isimli market içerisinde devriye de bulunan polis ekipleri tarafından yapılmak istenilen kimlik kontrolü esnasında polise mukavemet göstermesi üzerine makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiği ve yapılan üst aramasında giymiş olduğu siyah renkli deri ceketin sağ cebinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlının beyanları olduğu ve bu beyanların araştırılacağını belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.