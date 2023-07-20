Polisin yangınla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

20. 07.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Lefkoşa’da Abdi Çavuş Sokak üzerinde faaliyet gösteren Çukurova MARKET isimli iş yeri içerisinde, buzdolaplarının takılı olduğu çoklu fişin aşırı yüklenerek kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, 4 adet market buzdolabı ve elektrik kabloları yanarak kullanılmaz hale gelirken çıkan isten duvarlar zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.