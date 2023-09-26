Kavgayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.09.2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.G.(E-26), A.Y.G.(E-28) ve E.G.(E-34) bir taraf, İ.G.(E-35) diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, aldığı darbe sonucu İ.G.’nin sağ ayak bileği kırılmıştır. İ.G. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Diğer şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam eder.

