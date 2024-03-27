Polisin açıklaması şöyle:

26.03.2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, B.S.(E-20) ve M.D.K.(E-19)’nin üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramada; toplam 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 adet çakı, 2 adet bıçak, beyzbol sopası ve mınçıkayı kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.