18 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Şehit Mustafa Ali Rıza Sokak üzerinde, 37 yaşındaki Ü.E.’nin 125 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada makul bir gerekçe olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği bildirildi.

Olayın devamında Ü.E., 43 yaşındaki E.A.’yı vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle darp ederek dişlerinin kırılmasına neden oldu. Şahıs, saldırının ardından E.A.’ya ait ikametgahın giriş kapısı ile ev içerisindeki buzdolabını da kırarak hasara uğrattı.

Olay sonrası zanlı Ü.E. polis tarafından tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.