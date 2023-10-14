Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Can Sanıl (E-38) yönetimindeki MT 821 plakalı salon araç ile dikkatsizce kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Maçakızı isimli işletmenin önlerine geldiğinde, o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Monzir Faroug Hassan Arman’a (E-21) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Monzir Faroug Hassan Arman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servis’te müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.