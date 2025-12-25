Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, 17 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir sokakta uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair bilgi alındığını söyledi. Olay yerine gidildiğinde zanlı M.S.M.’nin söz konusu sokakta tespit edildiğini belirten polis, zanlının üzerinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını kaydetti.

Polis, zanlı M.S.M.’nin aynı sokakta bulunan ve zanlı A.M.A. ile birlikte kaldığı evde arama yapıldığını ifade etti. Yapılan aramada, M.S.M.’nin yatak odasında üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan bir terazi, metal tepsi ve bir gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Zanlı A.M.A.’nin odasında ise 4 gram uyuşturucu ile içerisinde uyuşturucu bulunan ucu yanık bir sigara tespit edildi. Evin salonundaki dolapta ise 9 ayrı paket halinde toplam 231 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu 16 Aralık’ta Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını, 2 gramını 2 bin 400 TL’ye sattıklarını, bir kısmını da kullandıklarını itiraf ettiklerini belirtti. Ayrıca evde bulunan hassas terazi üzerinde yapılan analizde kokain, MDMA ve hintkeneviri tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlıların 29 Kasım 2025’ten yakalandıkları 17 Aralık 2025 tarihine kadar ülkede izinsiz ikamet ettiklerini, işlenen suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.