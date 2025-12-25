LTB’den yapılan açıklamaya göre, dün akşam Reva Konseri ile başlayan dört günlük konserler serisi, bu gece saat 19.00’da Bikem Tunar Konseri ile devam edecek.

-Buz Pateni heyecanı da 27 Aralık’a kadar Selimiye Meydanı’nda olacak

LTB “Şehirde Yeni Yıl” etkinlikleri kapsamında Selimiye Meydanı, 27 Aralık’a kadar buz pateni, konserler, çocuk etkinlikleri ve sahne gösterilerine ev sahipliği yapacak.

Buz pateni pisti, 27 Aralık’a kadar hafta içi 11.00–20.00, hafta sonu ise 10.00–20.00 saatleri arasında açık olacak.

LTB, yurttaşların etkinlik alanına rahat ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla 27 Aralık’a kadar ücretsiz otobüs servisi hizmeti sunuyor. Mücahitler Gazinosu önü ve Selimiye Meydanı (Belediyeler Birliği önü) kalkış noktalarından otobüs seferleri; hafta içi 16.00 – 20.00 ve hafta sonu 10.00 – 20.00 saatleri arasında yapılıyor. Ayrıca etkinliğe özel olarak Lefkoşa Türk Lisesi otoparkı yurttaşların kullanımına açık olacak. Katılımcılar araçlarını buraya park ederek etkinlik alanına kolaylıkla ulaşabilecek.

-Etkinlik Programı

25 Aralık Perşembe: 17.30 – Kar Şovları, 17.30 – Noel Baba, 19.00 – Bikem Tunar Konseri, 21.00 – Radyo Juke DJ.

26 Aralık Cuma: 17.00 – Yüz Boyama, 17.00 – Jonköler Show, 17.30 – Kar Şovları, 17.30 – Noel Baba, 19.00 – Lütfiye Özipek & LBO Konseri, 21.00 – Radyo Juke DJ.

27 Aralık Cumartesi: 14.30 – Hanife Tayyareci ve Kırpık, 15.00 – Yüz Boyama & Bubble Show, 17.30 – Kar Şovları, 17.30 – Noel Baba, 19.00 – FLEX & LBO.