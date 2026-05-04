Bunlar da ilginizi çekebilir

Alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis, olayın 03.05.2026 tarihinde bildirildiğini, 3 Mayıs tarihinde müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini belirtti.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Z.K., zanlının Lefkoşa’da Kartal Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta misafir olarak bulunan 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının söz konusu zaman dilimi içerisinde çocuğu kolundan tutarak koltuk üzerine yatırdığını, cinsel davranışlarda bulunarak temas kurduğunu ifade etti.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.