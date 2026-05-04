Üstel, hükümet olarak hiçbir kurumu batırmadıklarını vurgulayarak, ekonomik zorluklara rağmen kurumların ayakta tutulması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

İş gücü planlamasına dikkat çeken Üstel, 2026 yılı içerisinde hiçbir kamu kurumuna personel alımı yapılmadığını belirtti. Geçmişte ihtiyaçlar doğrultusunda ve usullere uygun şekilde istihdamlar yapıldığını söyleyen Üstel, mevcut dönemde ise bu yönde bir adım atılmadığını kaydetti.

“Kurumlarımız ayakta, destek vermeye devam ediyoruz”

Kamu kurumlarının ülke için taşıdığı öneme işaret eden Üstel, ekonomik sıkıntılara rağmen bu kurumların faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli desteklerin sağlandığını dile getirdi. Koop-Süt’ün bu kurumlar arasında yer aldığını belirten Üstel, Kıbrıs Sigorta’nın ise çalışmalarına devam ettiğini ve yıl sonu hesaplarında kâr eden bir yapıya ulaştığını söyledi.

“2 Bin 200 kişiyi ülkeye almadık, 200 kişiyi deport ettik”

Muhaceret affına da değinen Üstel, geçmişte ülkede izinsiz kalan çok sayıda kişi bulunduğunu, bu kişilerin denetimler sonucunda deport edildiğini hatırlattı. Son dönemde alınan önlemler ve geliştirilen sorgulama sistemi sayesinde özellikle Türkiye’den gelen bazı kişilerin ülkeye girişine izin verilmediğini belirten Üstel, yaklaşık 2 bin 200 kişinin liman kapılarından geri gönderildiğini, 200 kişinin ise deport edildiğini açıkladı.

“Öğrenciler YÖDAK ve YÖK protokolü ile takipte…”

Üniversitelerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Üstel, geçmişte YÖDAK’ın yeterli denetim yapmadığını ifade ederek, YÖDAK ile YÖK arasında imzalanan protokol sayesinde yeni bir sistem oluşturulduğunu söyledi. Buna göre, kayıt yaptırdığı halde iki yıl üst üste okula gitmeyen öğrencilerin anında yurt dışına gönderildiğini belirtti.

“Kayıt dışı kimse kalmasın diye çalışıyoruz”

Üstel, ülkede kayıt dışı tek bir kişinin dahi kalmaması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol altında tutulduğunu sözlerine ekledi.