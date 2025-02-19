Uyuşturucu operasyonları ve tutuklamalarla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.02.2025 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da, M.H.(E-24)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

18.02.2025 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından, O.E.M.A.(E-22) ve O.H.(E-23)’nin birlikte bulundukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve elektronik tartı cihazı ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 3145 TL ve 300 ABD doları nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

18.02.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri sırasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü Y.Ç.(E-29)’nin araçtan indiği sırada, üzerinden düşürdüğü kağıt parçasında yapılan incelemede, kağıt içerisinde bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve araçta yolcu olarak bulunan E.A.(E-18)’nın üzerinde yapılan aramada ise, tasarrufunda bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve araçta yolcu olarak bulunan M.C.K.(E-26) ile A.G.(E-24) de tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.