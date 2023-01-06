“Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi”

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 10:00-13:00 arasında yapılacak kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle;

Lefkoşa'ya bağlı bazı köy ve bölgelerde, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

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