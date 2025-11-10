Les Ambassadeurs Hotel Casino & Marina, bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne sponsor olarak katkı sağladı ve organizasyona destek vererek etkinliğin bir parçası oldu. Almanya, İstanbul ve Ankara’dan da katılımların gerçekleştiği organizasyonda, klasik otomobil tutkunları farklı şehirlerden bir araya gelerek ralli heyecanına ortak oldu.

Ralli boyunca sergilenen birbirinden özel klasik otomobiller, izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu. Yarış sonunda genel klasmanda birinciliği Ali Kelebek ve Pembe Kelebek elde ederken; Hüseyin Özün Yamaç ile Bayram Yamaç ikinciliği, Ali Cenap Saygın ve Mustafa Saygın ise üçüncülüğü kazandı.

Ralli, yalnızca bir yarış olmanın ötesinde; klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren, Cumhuriyet coşkusunu paylaşan, nostaljik atmosferiyle olduğu kadar sportif heyecanıyla da unutulmaz anlar sunan bir etkinlikti.