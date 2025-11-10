İnsan türü neredeyse her kıtada, zorlu koşullarda bile yaşamayı başarıyor ve ikinci sıradaki rakibi olan sıçanlardan en az bir milyar daha fazla bireye sahip. Ancak yeni araştırma, insan nüfusunun bu etkileyici yayılımının aslında büyük ölçüde eksik bildirilmiş olabileceğini ortaya koyuyor.

Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi'nden araştırmacılar, 35 ülkedeki 300 kırsal baraj projesini inceleyerek, bu bağımsız nüfus sayımları ile 1975-2010 yılları arasında toplanan diğer nüfus verileri arasında tutarsızlıklar buldu.

‘Doğrulukları hiç değerlendirilmemişti’

Araştırmanın başyazarı Josias Lang-Ritter, bu tahminlerin kırsal bölgeleri ciddi biçimde eksik temsil edebileceğini söylüyor:

Gerçek kırsal nüfusun, global nüfus verilerinin gösterdiğinden çok daha fazla olduğunu görünce şaşırdık. Kullanılan veri setine göre, 1975-2010 döneminde kırsal nüfuslar yüzde 53 ila yüzde 84 arasında düşük tahmin edilmiş. Bu sonuçlar dikkat çekici. çünkü bu veri setleri binlerce araştırmada kullanıldı ve karar alma süreçlerinde yaygın biçimde destek olarak görüldü, ancak doğrulukları sistematik olarak hiç değerlendirilmemişti.

Lang-Ritter şöyle devam etti:

Barajlar inşa edildiğinde geniş alanlar sular altında kalır ve insanlar yeniden yerleştirilmek zorunda kalıyor. Bu durumda baraj şirketleri etkilenen kişilere tazminat ödediği için, taşınan nüfus genellikle oldukça hassas biçimde sayılır. Küresel nüfus veri setlerinin aksine, bu tür yerel etki raporları, idari sınırların neden olduğu sapmalardan arınmış, sahadan alınan kapsamlı nüfus sayımları sunar. Biz de bunları uydu görüntülerinden elde ettiğimiz mekansal bilgilerle birleştirdik.

Bu farkın bir kısmı, birçok ülkenin yeterli kaynaklara sahip olmaması ve uzak kırsal bölgelere ulaşmanın zorluğu nedeniyle nüfus sayımlarında yaşanan aksaklıklardan kaynaklanıyor olabilir.

Uzmana göre Dünya genelinde kırsal nüfusun yaygın biçimde eksik temsil edilmesi, bu topluluklar açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Çünkü nüfus sayımları, kaynakların nasıl paylaştırılacağını belirlemede temel rol oynar.

‘Birkaç milyar fazla insan olması düşük ihtimal’

Buna karşın Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Stuart Gietel-Basten ise New Scientist dergisine yaptığı açıklamada, kırsal nüfus verilerinin toplanmasına daha fazla yatırım yapılmasının yararlı olacağını ancak Dünya’da birkaç milyar daha fazla insan olabileceği iddiasının düşük ihtimal olduğunu söyledi:

Gerçekten bu kadar büyük bir farkla eksik sayım yapıyorsak, bu dev bir haber olurdu ve binlerce farklı veri setinin yıllardır ortaya koyduğu tüm sonuçlara ters düşer.

Uzmanlara göre onlarca yıllık veri setlerini yeniden düşünmeden önce, çok daha fazla kanıta ihtiyacı var.