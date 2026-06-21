Sahne öncesinde basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü sanatçı, "Bizi neler bekliyor, yeni projeler var mı?" sorusuna, "Kıbrıs'tayız. Kıbrıs'ı ve Kıbrıs halkını çok seviyorum. Buraya gelmekten her zaman mutlu oluyorum. Yakın zamanda 'Tekir ile Yıkamazlar Beni' şarkısını yayınladık. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Klipteki danslar ve hareketler de çok beğenildi. Yeni projelerimiz yolda, yakında herkesle paylaşacağız" yanıtını verdi.

Kıyafeti hakkında da konuşan Sayan, tasarımın Gaia N Uranos tarafından hazırlandığını belirterek, "Bu kıyafeti ortaya çıkarmak için birçok pantolon kesilip yeniden dikildi. Biliyorsunuz, giydiğimiz her şey olay oluyor. Bu kıyafet de akım olabilir" ifadelerini kullandı.