Olay, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, internet fenomeni olan Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti.

Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİLAN POLAT CANLI YAYINLA YARDIM İSTEDİ

Otel odasında mahsur kalan Dilan Polat sosyal medya üzerinden yayın açarak ''Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat'ı vurdular. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz odada kaldık hepimiz.'' diyerek göz yaşlarına boğuldu.