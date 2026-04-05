

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde turizm adresi Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can’ı ağırladı. Yoğun katılımla gerçekleşen muhteşem konser, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

SALON DOLDU, COŞKU ZİRVEYE ÇIKTI

Gecenin başlamasıyla birlikte salonu dolduran müzikseverler, Sibel Can’ın sahneye çıkmasıyla büyük bir alkış tufanı kopardı. Sanatçının güçlü yorumu ve sahne enerjisi, ilk andan itibaren izleyiciyi etkisi altına aldı.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

Repertuvarında hem klasikleşmiş eserlerine hem de sevilen yeni şarkılarına yer veren Sibel Can, gece boyunca dinleyicilerle adeta duygusal bir yolculuğa çıktı. Konser alanında zaman zaman tüm salonun şarkılara eşlik ettiği anlar dikkat çekti.

ŞIKLIK VE ZARİFLİĞİ İLE SİBEL CAN GÖZ KAMAŞTIRDI

Sahne kostümü ve zarif tarzıyla da beğeni toplayan sanatçı, performansının yanı sıra sahne duruşuyla da izleyenlerden tam not aldı.

UNUTULMAZ BİR GECE

Müzik ve eğlencenin bir araya geldiği gecede, Les Ambassadeurs Hotel & Casino bir kez daha kaliteli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını gözler önüne serdi. Sibel Can konseri, katılımcıların hafızalarında uzun süre yer edecek özel anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

FOTOĞRAFLAR: AHMET İKİDERELİ