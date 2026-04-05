Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Paskalya Yortusu dolayısıyla verdiği mesajda silahların bırakılması ve barışın tercih edilmesi çağrısında bulundu. Papa, dünyada süren çatışmalar karşısında insanlığın giderek kayıtsızlaştığını vurguladı.

Hristiyanlıkta Hazreti İsa’nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu kapsamında, Aziz Petrus Meydanı’nda ayin düzenlendi. Geçen yıl hayatını kaybeden Papa Franciscus’un ardından 8 Mayıs 2025’teki konklavda göreve seçilen Papa 14. Leo, ilk kez Paskalya Ayini’ni yönetti ve dünyaya barış dileklerini iletti.

“Savaş Gücüne Sahip Olanlar Barışı Seçsin”

Ayinin ardından geleneksel “Urbi et Orbi” (Roma ve dünyaya) konuşmasını yapan Papa 14. Leo, devam eden çatışmalara değinerek, “Elinde silah olanlar onları bıraksın. Savaş çıkarma gücüne sahip olanlar barışı seçsin. Zorla dayatılan değil, diyalogla kurulan bir barışa ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Papa, şiddetin kanıksandığını belirterek, “Şiddete alışıyoruz ve kayıtsızlaşıyoruz. Binlerce insanın ölümüne kayıtsız kalıyoruz. Çatışmaların ektiği nefret ve bölünmenin sonuçlarına da kayıtsız kalıyoruz” dedi.

“Kayıtsızlığın Küreselleşmesi” Uyarısı

Selefi Papa Franciscus’un “kayıtsızlığın küreselleşmesi” uyarısını hatırlatan Papa 14. Leo, dünyanın birçok bölgesinde süren çatışmalarda her gün çok sayıda insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Papa, barış çağrısını yineleyerek, 11 Nisan’da Aziz Petrus Meydanı’nda barış için özel bir dua etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

Çok Dilli Bayram Kutlaması

Konuşmasının sonunda Papa 14. Leo, İtalyanca başta olmak üzere Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Lehçe, Arapça, Çince ve Latince dillerinde inananların bayramını kutladı. Ardından “Papamobil” olarak bilinen aracıyla meydandaki farklı milletlerden katılımcıları selamladı.