Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde yapılan toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Toplantının ardından UNFICYP yazılı bir ortak açıklama yaptı. Liderler, toplantıdan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- Tatar: “Mülklere ilişkin rahatsızlığımızı ifade ettik”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir soru üzerine, mülklere ilişkin yaşanan sorunları gündeme getirdiğini belirterek, bu konuda yaşananların rahatsız edici olup, kendileri için yüksek hassasiyet içerdiğini vurguladı.

Cenevre'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin iki toplumun ortak geleceği için “yeni bir atmosfer” vurgusu yaptığını anımsatan Tatar, son günlerde yaşanan gelişmelerin bu atmosferi baltaladığını kaydetti.

Tatar, Stewart’tan bu konuyu ve Kıbrıs Türk halkının duyduğu rahatsızlığı New York’a iletmesini de talep ettiğini ifade ederek, gereğinin yapılacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle son aylarda bu konunun politize edilerek, yoğunlaştığına dikkati çekti, “Nasıl oluyor da bu noktaya gelindi?” dedi. Tatar, bu konu gündeme geldiğinde polis gibi kurumları öne atan Hristodulidis’e, bunun onun elinde olduğunu vurguladığını ifade etti.

“Bu kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bu Kıbrıs meselesinin özüne aykırıdır.” diyen Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilci olarak atanan Maria Angela Holguin Cuellar’ın ilerleyen günlerde adaya geleceğini hatırlattı. Tatar, Holguin’in tecrübesiyle ortak zemin bulmak için yol gösterebileceğini belirtti.

- Kapılarda gelişme yok

Cumhurbaşkanı Tatar, konuya ilişkin soruyu yanıtında, geçiş kapıları konusunda duruşunun aynı olduğunu belirterek, Haspolat ve Akıncılar geçiş noktalarını bugün yine dile getirdiğini kaydetti. Tatar, karşı tarafın ise “koridor”da ısrarcı olduğunu belirtti.

- Hristodulidis: “Yavaş yavaş yaklaşımı işe yaramıyor”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de, basına kısa bir açıklama yaparak, toplantıda beklediği sonuçların çıktığını kaydetti.

Hristodulidis, “Kıbrıs sorununda yavaş yavaş yaklaşımı işe yaramıyor.” dedi.