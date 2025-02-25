Liman-Sen, 2024-2026 dönemi için geçerli olan toplu iş sözleşmesinin maaş, sosyal güvenlik, vergi ve sosyal haklar gibi önemli maddelerinin korunmaması durumunda, Mağusa ve Girne limanlarında süresiz greve gitme kararı aldığını açıkladı.

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, bu konuda hükümete ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulunarak, yasalara uygun hareket edilmemesi halinde tüm olumsuzluklardan sorumlu olacaklarını belirtti.

Liman-Sen'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Hür-İş Federasyonu’na bağlı Mağusa ve Girne limanlarında örgütlü ve yetkili sendikamız Liman-Sen Olağan Genel Kurul kararı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesinde yetkilendirilen Hür-İş Federasyonu genel sekreteri olarak belirtmek isterim ki, sendikamız Liman-Sen ile Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şti arasında imzalanmış ve yürürlükte bulunan 01.10.2024-30.09.2026 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesindeki maaş, sosyal güvenlik yatırımları, vergi ve sosyal haklar konusunda herhangi bir engel, kısıtlama ve/veya özlük hakların ödenmeme gibi olumsuz bir koşul olması halinde limanlarda süresiz greve gidilecektir.

Bu bağlamda, başta hükümet ve ilgili bakanlık devletimizin yasalarına uygun hareket ederek konuya en hassas noktadan yaklaşmalı, aksi halde tüm olumsuzluklardan sorumlu olacaklardır"