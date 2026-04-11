Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Apartmanın bir cephesi saniyeler içinde çökerken, binada Afrika ve Mısır kökenli yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı belirtildi. Saatler süren çalışmanın ardından, yaklaşık 17.30 sıralarında enkazdan çıkarılan bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayda 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının tehlike dışında olduğu bildirildi.

Bölgede öğle saatlerinden bu yana itfaiye, EMAK, Sivil Savunma, ambulans ekipleri ve Limasol kurumlarının katılımıyla geniş çaplı operasyon yürütülüyor. Enkazın kaldırılması için kepçe ve kamyonlar kullanılırken, çökme riski taşıyan bölümün desteklenmesi için vinç de devreye sokuldu.

Belediye Başkan Vekili de olay yerinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta benzeri çok ender görülen trajik bir olay yaşandığını söyledi.