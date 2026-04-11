Üstel, hayat pahalılığı meselesinin yalnızca ülke içi dinamiklerden kaynaklanmadığını belirterek, küresel ekonomik dalgalanmaların tüm dünyayı etkilediğine dikkat çekti. Uluslararası piyasalardaki oynaklık, enerji fiyatlarındaki artış ve bölgesel gerilimlerin ekonomik dengeleri doğrudan etkilediğini ifade eden Üstel, özellikle İran merkezli gelişmelerin ardından bölgede belirsizliğin sürdüğünü vurguladı.

Hükümetin temel hedefinin halkın alım gücünü korurken ülkenin ekonomik istikrarını ve geleceğini güvence altına almak olduğunu belirten Üstel, Meclis gündemindeki hayat pahalılığı düzenlemesinin de bu doğrultuda hazırlandığını kaydetti. Ancak gelinen aşamada, hem küresel ekonomik belirsizliklerin hem de toplumun farklı kesimlerinde oluşan hassasiyetlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Üstel, bölgede yaşanan gelişmeleri stratejik bir bakış açısıyla takip ettiklerini belirterek, özellikle İran merkezli süreçler ve Lübnan’da devam eden çatışmalardan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Bölgede kalıcı ateşkes ve istikrarın sağlanmasının artık bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Bu çerçevede hükümetin, ekonomik kararları kısa vadeli ve dar hesaplarla almasının sorumsuzluk olacağını vurgulayan Üstel, “Ülkemizin ekonomik istikrarını riske atacak hiçbir adımı popülist baskılarla atmayacağız” dedi. Bu nedenle hayat pahalılığı düzenlemesinin bu haftaki Meclis gündeminden ertelendiğini ve Meclis çalışmalarının bölgedeki gelişmelere göre yeniden takvimlendirileceğini açıkladı. Üstel, bu kararın aynı zamanda toplumsal gerginliği azaltmak ve uzlaşı zeminini güçlendirmek amacı taşıdığını ifade etti.

Alınan kararın, değişen küresel şartları doğru okuyarak daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturma iradesinin bir göstergesi olduğunu belirten Üstel, bölgedeki istikrar sağlandıkça ilgili kesimlerle görüşülerek düzenlemelerin daha sağlam bir zeminde hayata geçirileceğini söyledi.

Başbakan Üstel, söz konusu adımın herhangi bir baskı sonucu atılmadığını vurgulayarak, bunun devlet ciddiyeti ve sorumluluk anlayışının bir gereği olduğunu dile getirdi. Alınacak ekonomik kararların yalnız bugünü değil geleceğin istikrarını da belirleyeceğini belirten Üstel, hayat pahalılığı konusunun sadece kamu maaşlarına yönelik teknik bir düzenleme olmadığını; asgari ücretlilerden emeklilere, sosyal destek alan kesimlerden dar gelirli hanelere kadar toplumun tamamını etkileyen kapsamlı bir sorun olduğunu ifade etti.

Hükümetin, alım gücünü korumaya yönelik somut adımlar atmaya devam edeceğini belirten Üstel, hayat pahalılığıyla mücadelenin yalnızca gelir düzenlemeleriyle sınırlı olmadığını, kamu maliyesinde disiplinin güçlendirilmesi, israfın önlenmesi ve sürdürülebilir gelir artırıcı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda kamu harcamalarında tasarruf ve etkinliğin esas alınacağını, kayıt dışılıkla mücadele edilerek devlet gelirlerinin artırılacağını söyledi.

Açıklamasında toplumsal birlik çağrısı da yapan Üstel, devletin ne sendikalarla ne de halkla bir güç mücadelesi içinde olmadığını belirterek, sürecin ortak akıl çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Üstel, hükümetin krizleri fırsata çevirerek ülkeyi daha dirençli hale getirmeyi hedeflediğini belirterek, “Bu hükümet günü değil geleceği düşünerek karar almaya devam edecektir” dedi.

Başbakan Üstel, hükümetin devletin yanında halkı kucaklayan bir anlayışla hareket ettiğini ve halkın hedeflerinin kendi hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.