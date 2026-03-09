Ülkede faaliyet gösteren 12 lisanslı Web TV kuruluşu, Yayın Yüksek Kurulu’na (YYK) yönelik açık bir bildiri yayımlayarak, sektörün temel sorunlarına ilişkin Aralık 2025’te sundukları taleplere üç aydır resmi bir yanıt verilmediğini açıkladı.

Lisanslı kuruluşlar tarafından yapılan açıklamada, söz konusu durumun yalnızca idari bir gecikme olarak değerlendirilemeyeceği belirtilerek, sektörün temel sorunlarının görmezden gelindiği ve kamu otoritesinin düzenleyici sorumluluğunu yerine getirmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, YYK’dan herhangi bir geri dönüş yapılmamasına rağmen yeni yılın başlamasıyla birlikte lisanslı kuruluşlara yeniden lisans ücreti faturalarının gönderildiğine dikkat çekildi.

Bildiride, denetim yükümlülüklerini yerine getirmeyen, lisanssız ve korsan yayıncılığa karşı etkin mücadele yürütmeyen ve sektördeki haksız rekabeti ortadan kaldıracak somut adımlar atmayan bir idari yapının hangi hizmet karşılığında lisans ücreti talep ettiğinin ciddi soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

Web TV kuruluşları, Aralık ayında YYK’ya ilettikleri metinde denetimsizlik, lisanssız yayıncılığın yarattığı haksız rekabet, lisanslı kuruluşlar aleyhine oluşan yapısal eşitsizlik ve düzenleyici mekanizmaların işletilmemesi gibi sorunları açık biçimde ortaya koyduklarını belirtti.

Açıklamada, söz konusu toplantılarda dile getirilen taahhütlerin yerine getirilmediği ve üç aylık süre boyunca sektördeki sorunlara yönelik somut bir düzenleyici adım atılmadığı da vurgulandı.

Bu durumun, lisanslı yayıncıların tüm mali ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirdiği, buna karşın kamu otoritesinin kendi sorumluluklarını yerine getirmediği bir tablo yarattığı ifade edilen bildiride, lisans ücretlerinin bu koşullarda tahsil edilmeye çalışılmasının kamu yönetimi ilkeleri ve eşitlik prensibi ile bağdaşmadığı savunuldu.

Lisanslı kuruluşların emeği ve yatırımlarının korunması yerine korsan yayıncılığın fiilen teşvik edildiği bir ortamın oluştuğu ifade edilen açıklamada, bunun sektörün sürdürülebilirliğini ciddi biçimde tehdit ettiği kaydedildi.

Bildiriye imza koyan kuruluşlar, üç ay önce ortaya koydukları taleplerin karşılıksız bırakılmasını, sektördeki yapısal sorunların çözümsüzlüğe itilmesini ve kurumsal sessizlikle zaman kazanılmasını eleştirerek bu yaklaşımı kınadıklarını belirtti.

Açıklamada ayrıca, YYK’nın görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi karşısında lisanslı Web TV kuruluşlarına yönelik tutumun “kötü niyet unsuru” olarak değerlendirildiği ve mevcut yaklaşımın ciddiyetsiz bulunduğu ifade edildi.

Bu nedenle mevcut tutum devam ettiği sürece kendilerine gönderilen lisans ücretlerini ödemeyeceklerini kamuoyuna duyuran kuruluşlar, YYK Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini de görevlerini gereği gibi yerine getirmedikleri gerekçesiyle istifaya çağırdı.

Sorunların çözülmemesi halinde mali, hukuki ve kurumsal düzeyde daha sert adımlar atabileceklerini belirten kuruluşlar, amaçlarının çatışma yaratmak değil; düzenlenmiş, adil, şeffaf ve etkin biçimde denetlenen bir yayıncılık ortamının oluşturulması olduğunu vurguladı.

Açıklamaya Hakikat Web TV, Kıbrıs Objektif Web TV, Kıbrıs Net Haber, Gündem Kıbrıs Web TV, Kıbrıs Postası Web TV, Havadis Kıbrıs Web TV, Haber Kıbrıs, Özgür Web TV, Zirve Kıbrıs Web TV, Kıbrıs Türk Haber Web TV, Gıynık Web TV ve Kıbrıs Gerçek Web TV imza koydu.