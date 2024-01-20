AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için AK Parti'nin 37, MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı kamuoyuna açıklandı.

Buna göre 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yarışacak adaylar ve özgeçmişleri şöyle:

Uğur Sina Şen- Adalar

1966 İstanbul Fatih doğumludur.

Lisans eğitimini İstanbul teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği alanında, yüksek lisansını İstanbul üniversitesi Deniz Jeofiziği alanında tamamladı. 17 Nisan 1028 AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Ocak 2019 itibarıyla İlçe Başkanı olarak atanan Şen, AK Parti Adalar 7. Olağan Kongresi ile İlçe Başkanı olarak seçilmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Candaroğlu - Arnavutköy

1984’de İstanbul Arnavutköy’de doğdu. Aslen Kastamonuludur.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun olan Candaroğlu, yüksek lisansını ‘Eğitim Kurumları İşletmeciliği’ dalında tamamladı.

2009 AK Parti Arnavutköy İlçe Kongresi yönetiminde bulundu, 2018’de Arnavutköy İlçe Başkanı olarak görev aldı.

Candaroğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mustafa Naim Yağcı - Ataşehir

1976 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2004 yılında AK Parti İstanbul Kadıköy İlkçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif siyasete başladı. Kadıköy İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı’nda sırasıyla Seçim işleri, Yerel Yönetimler ve Siyasi Hukuki İşler Birimi başkanlıkları ve Ataşehir İlçe Başkanlığı görevlerini ifade etti.

Yağcı evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdullah Küçükoğlu - Avcılar

1978 yılında Ankara'da doğdu.

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde tamamladı. 2001 yılında AK Parti'nin kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Başkanlık Divan Katipliği, Deprem Doğal Afet Komisyon Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği ve AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Ak Parti Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yapan Küçükoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Abdullah Özdemir - Bağcılar

1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisiği bölümünden mezun oldu.

2014 yılında AK Parti'den Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bağcılar Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

İngilizce bilen Özdemi, evli ve iki çocuk babasıdır.

Hakan Bahadır - Bahçelievler

1963 yılında İstanbul'da doğdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Radyoloji alanında ihtisas yaptı.

Birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2018 yılında gerçekleşen AK Parti İstanbul İlk Kongresi'ndek İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek İlk Başkan Yardımcılığı görevini ifa etti. 2019 yerel seçimlerinde Bahçelievler Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ali Talip Özdemir- Bakırköy

1953 yılında Konya Ereğli'de doğdu.

Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nden makine mühendisi olarak mezun oldu. 1987 yılında makine yüksek mühendisi oldu.

İki dönem Konya Ereğli Belediye Başkanlığı, 1 dönem Konya Milletvekilliği ile iki dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı ve İstanbul Milletvekilliği yaptı.

48. Hükümet'te Çevre Bakanı olarak 53. Hükümet'te Basın ve Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

11 ocak 2003 tarihinde yapılan Anavatan Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçildi.

Yasin Kartoğlu - Başakşehir

1977 yılında Malatya'da doğdu. Üniversite eğitimini İnönü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

2009 yerel seçimlerinde AK parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi. Aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

4 Ekim 2017 tarihinde belediye meclisi tarafından Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimleri ile tekrardan belediye başkanı olarak seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

İlknur Kovaç Bayraktar - Bayrampaşa

1979'da İstanbul'da doğdu. Aslen Makedonya'dan Bayrampaşa'ya göç eden bir ailenin çocuğudur. Üniversite eğitimini Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştı.

2014-2019 yılları arasında AK parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı Seçim İşleri, Yerel Yönetimler ve İnsan Hakları birim başkanlıkları görevlerini yürüttü.

İBB Meclis üyeliği ile Hukuk Komisyonu Üyeliği görevlerini ifa etmektedir.

Arnavutça, Fransızca ve İngilizce bilen Bayraktar, evli ve iki çocuk annesidir.

Serkan Toper - Beşiktaş

1979 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Aslen Kars Kağızmanlıdır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans eğitimini Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 20 aşkık süredir serbest avukatlık yapmaktadır.

2015-1218 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Kültür ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

Murat Aydın - Beykoz

1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde 'Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları' konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Türk Dünyası Belediye Birliği Başkan Vekili'dir. 2019 yerel seçimlerinde de Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

İngilizce bilen Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Günaydın - Beylikdüzü

1971 yılında İstanbul Bayrampaşa'da doğdu. Aslen Trabzonludur.

Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1957 yılında kurulan tekstil ve inşaat firmasının ikinci kuşak temsilcisi olup firmanın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.

Beylikdüzü ve İBB Meclis Üyeliği görevlerini ifa etti. 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresi'nde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı görevine seçildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Haydar Ali Yıldız - Beyoğlu

1971 yılında Rize'nin Güneysu ilçesinde doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak seçildi. 26. Dönem Ak Parti İstanbul Milletvekili görevinde bulundu. 6 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev alan Yıldız, 2019 Yerel Seçimleri'nde de Beyoğlu Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Yıldız, evli ve üç çocuk babasıdır.

Recep Erol - Büyükçekmece

1968 yılında Büyükçekmece'de doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini Büyükçekmece'de aldı.

Lisans eğitimini İstanbul teknik Üniversitesi ile Sakarya Mühendislik Fakültesi'nde tamamladı.

2004 yılında AK Parti Büyükçekmece İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, 2008 yılında AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı olarak görev aldı. 2014 yılında İBB Meclkis Üyesi olarak görev aldı.

Trakya Rumeliler Denreği Yönetim Kurulu, Güzelcespor ve Büyükçekmece kulüpleri yönetim kurulu ve Kızılay Kurucu yönetim kurulu görevlerini ifa etti.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mesut Üner - Çatalca

1975 İstanbul Muratbey'de doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca'da tamamladı. Lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamladı.

1998 yılından 2012 yılına kadar Tepecik ve Büyükçekmece belediyesinde görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Çatalca Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi oldu. AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde Çatalca İlçe Başkanı seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkanı seçildi.

Üner, evli ve iki kız babasıdır.

Ahmet Poyraz - Çekmeköy

Rize Çayeli'nde 1964'te doğan Poyraz, ilk ve ortaokulu Beyoğlu Cihangir'de, liseyi Rize'de bitirdikten sonra işletme eğitimi aldı.

Siyasete 2002'de AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başlayan Poyraz, 2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Çekmeköy Belediye Başkanı seçildi.

Poyraz, evli ve üç çocuk babası.

M. Tevfik Göksu -Esenler

Adıyaman Gölbaşı'nda 1966'da doğan Göksu, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Siyaset Sosyolojisi Bölümü'nde akademik çalışmalarını sürdürüyor.

2009, 2014, 2019 yerel seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçilen Göksu, 2019'dan bu yana İBB AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürütüyor.

İngilizce ve Arapça bilen Göksu, evli ve dört çocuğu bulunuyor.

Hamit Öncü - Esenyurt

1957 doğumludur.

Mardin Yatılı Bölge İlkokulu, Dicle Öğretmen Lisesi ile Mardin Eğitim Enstitüsü'nde eğitim almıştır. 1979-2004 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulunmuştur. 2004-2009 yılları arasında Kıraç Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2019 yılında AK parti Esenyurt Meclis Üyesi seçilen Öncü, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Deniz Döken - Eyüpsultan

1964 yılında ordu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yerel yönetim alanında çalışmalarına 1994 yılında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladı. 1999-2002 yılları arasında İBB Meclis Üyeiği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

2009-2014 yılları arasında ise erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Deniz Köken, 2014-2018 yılları arasında da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenirken aynı zamanda da Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Halen Eyüpsultan Belediye Başkanı oalrak görev yapan Köken, üç çocuk babasıdır.

M. Ergün Turan - Fatih

Aslen Trabzonlu olan Turan, 1967'de İstanbul'da doğdu. İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Turan, uzun yıllar dış ticaret ve inşaat sektöründe ticari faaliyetlerde bulundu.

2009-2014 döneminde İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Turan, 18 Nisan 2014'te Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına atandı. Turan, Türkiye'nin dört bir yanında tamamı 6 kat veya daha az katlı olmak üzere 200 binin üzerinde konut inşa edilmesine öncülük etti.

31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Fatih Belediye Başkanı seçilen Turan, evli ve dört çocuk babası.

Hasan Tahsin Usta - Gaziosmanpaşa

1959 Trabzon doğumlu. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Kentsel Dönüşüm üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.

İstanbul Metro projelerinde proje mühendisi olarak görev yaptı. 1994-199 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis üyeliği yaptı. 1999-2003 yılları arasında İstanbul İlk Genel Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

Bünyamin Demir - Güngören

1982 İstanbul doğumludur. Aslen Trabzon Akçaatlıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlamıştır. Haliç Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirmiş, Marmara Üniversitesi İktisat anabilim dalında 2006 yılında yüksek lisans, 2010 yılında doktora derecesini almıştır.

2008 yılı itibarıyla İstanbul Gençlik Kolları'nda aktif çalışmalara başlamış, yçnetim ve yürütme kurullarında birçok görev üstlenmiştir. 6 mayıs 2018 İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

31 mart 2019 Yerel Seöimleri'nde AK Parti adayı olarak Güngören Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.

İleri düzeyde almanca, orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Veli Arslan - Kadıköy

1977 İstanbul doğumlu ve aslen Tokat Erbaalıdır.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da, lisans derecesini ise Kharkiv National University - International Finance bölümünde tamamladı.

AK Parti 28. Dönem İstanbul 1. Bölge İstanbul Milletvekili Adayı oldu.

Aslan Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mevlüt Öztekin - Kağıthane

1981 yılında Sivas'ta doğdu. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendis Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında Kağıthane Belediye Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 2009-2018 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

AK Parti Kağıthane 6. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkanı seçildi. Öztekin iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Hüseyin Karakaya - Kartal

1961 yılında Erzurum Horasan'da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi'nde mimar olarak tamamladı.

Rusya, Orta Asya, Körfez ülkeleri ve Ortadoğu'da birçok proje ve inşaatlar gerçekleştirdi.

Kartal ve İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı.

İyi derecede İngilizce, Rusça ve Arapça bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.

Aziz Yeniay - Küçükçekmece

1963 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı.

1991 yılı ara seçimleriyle Güngören ve İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeliği ile aktif siyasi hayata başlayan Yeniay, sırasıyla Güngören, Esenler ve Zeytinburnu belediyelerinde Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2004-2014 yılları arasında iki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini ifa etti.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kadem Ekşi - Maltepe

1965 yılında Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Maltepe'de tamamladı.

İstanbul üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak çalıştı. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Kızılay'ın İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Konut yapımı ve yer bilimleri kapsamında zemin ve geoteknik proje çalışmaları yürüttü. 'Depremler, Dirençli Şehirler İstanbul' adlı kitabı bulunan Ekşi, İBB Meclis Üyeliği, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanlığı görevlerini ifa etti.

Ekşi, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Cin - Pendik

Sakarya'da 1966'da dünyaya gelen Cin, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

İş hayatına mali müşavir olarak başlayan Cin, 2012'de AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Ahmet Cin, 1.⁠ ⁠Bölge Teşkilatlardan Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, sırasıyla Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler, Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ile 7 Haziran, 1 Kasım, 16 Nisan ve 24 Haziran seçimlerinde İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerini ifa etti.

Pendikspor Kulübü Başkanlığı ile Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği Kurucu Başkanlık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Cin, 31 Mart 2019'da Pendik Belediye Başkanlığına seçildi.

Cin, evli ve üç kız babası.

Şeyma Döğüncü - Sancaktepe

1965 yılında Çorum'da doğdu. 1987 yılında Istanbul Üiıversitesiı Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında Istanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasete adım attı. 2013-2014 yıllarında Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti Istanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu. 2015 Aralık ayında AK Parti Istanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak göreve getirildi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçildi.

Evli ve üç çocuk annesidir.

Hüseyin Coşkun - Sarıyer

1978 yılında Sarıyer ilçesinde doğmuştur. Aslan Sıvas Koyulhısarlı'dır. Lisans eğitimini Sakarya Unıversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi'nde almıştır. 2003 yılında AK Parti Sarıyer Ilçe Yönetım Kurulu Üyesi olarak siyasete atılmıştır. 2009-2011 ve 2011-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer Ilçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009 yılından bu yana AK Parti Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve IBB Meclis Üyesi olarak hizmet vermektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Volkan Yılmaz - Silivri

1972 yılında Istanbul Silivri'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladı. Yükseköğrenimini Uludağ üniversitesi Iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde tamamladı. Milliyetçi Hareket Partisi Silivri ilçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul il Yönetim Kurulu Üyeliği, il Başkan Yardımcılığı 2012-2019 yıllarında da Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyeliği görevlerinde bulundu. 25. ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adaylığı yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığına seçilen Volkan Yılmaz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesidir.

Volkan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Tombaş - Sultanbeyli

1973 yılında Ordu Ünye'de doğdu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2004-2009 Sultanbeyli Belediye Meclis Üyeliği ve Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu. 2008 yılında yapılan AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2018 yılına kadar sırasıyla Tanıtım Medya, Halkla İlişkiler, Seçim İşleri ve Teşkilatlanma Birim Başkanlığı görevlerini ifa etti. AK Parti Sultanbeyli 6. ve 7. Olağan Ilçe Kongrelerınde Ilçe Başkanı olarak görev aldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İlhan Ocaklı - Şile

1972 yılında Sakarya Akyazı'da doğdu. Üniversite eğitimini yurtdışında tamamladı. 2009 yılı Ekim ayında Şile İlçe Başkanı olarak atandı., 2011'de 4. Olağan İlçe Kongresi, 2014'te 5. Olağan İlçe Kongresi ve 2018'de 6. Olağan İlçe Kongresinde AK Parti Şile İlçe Başkanı olarak seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, Şile Belediye Başkanı seçilen Ocaklı, evli ve üç çocuk babasıdır.

Gökhan Yüksel - Şişli

1976 yılında İstanbul Şişli'de doğdu. Aslen Kastamonuludur. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. AK Parti Şişli Ilçe Başkanlığında Ilçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2020 yılının Kasım ayından itibaren AK Parti Şişli Ilçe Başkanlığı görevini yürutmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Yüksel, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şadi Yazıcı - Tuzla

1971 yılında Erzurum'da doğdu. 1974 yılında ailesi İstanbul'a yerleşti. Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Ilk olarak TuzIalda 1997 yılında kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı. AK Partinin kuruluş çalışmalarında yer aldı. İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yurüttü. 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Tuzla Belediye Başkanı olarak seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdurrrahman Dursun - Sultangazi

1972 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2006 yılında AK Parti Istanbul Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. 2009, 2012, 2015 yıllarında AK Parti Istanbul Il Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. AK Parti Sultangazı 4. Olağan Kongresinde ilçe Başkanlığına seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Sultangazi Belediye, Başkanı seçildi. Dursun, iyi derecede İngilizce bilmektedir. İkı erkek çocuk babasıdır.

İsmet Yıldırım - Ümraniye

1960 yılında Ümraniye’de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisi ünvanıyla mezun odu. Aile şirketinde müteahhitlik yaparak bir çok konut ve tesisin yapımını gerçekleştirdi.1999 yılında KİPTAŞ’da Genel Müdür oldu. Görev süresi boyunca İstanbul’un çeşitli semtlerinde teknik donatı alanları, okulları, camileri ve çarşılarıyla modern şehirler kurmuş olup bu şehirlerdeki konut sayısı 80 bine ulaşmıştır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ümraniye Belediye Başkanı olarak seçilen Yıldırım, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hilmi Türkmen - Üsküdar

1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar'da mesleğe başladı. 2002 genel ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı. 2003 - 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi. 2004 - 2014 yılları arası Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis üyeliği yaptı. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.

Ömer Arısoy - Zeytinburnu

1974’TE Rize Çamlıhemşin’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1999’da Zeytinburnu Belediye Başkan Danışmanı, 2004’te Başkan Yardımcısı oldu. 2014’te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme dairesi Başkanı olarak görevlendirildi.2016’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. Temmuz 2018’de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Zeytinburnu Belediye Başkanı olarak seçildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesi olan Arısoy evli ve 3 çocuk babasıdır.