Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ercan Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı yetkilileri karşıladı.
Tatar, Trabzon’da, konferans verdi, sivil toplum örgütleri, iş insanları ve diğer yetkililerle görüştü, kendisine tevdi edilen fahri doktorayı aldı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ercan Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı yetkilileri karşıladı.
Tatar, Trabzon’da, konferans verdi, sivil toplum örgütleri, iş insanları ve diğer yetkililerle görüştü, kendisine tevdi edilen fahri doktorayı aldı.
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