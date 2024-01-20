Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ercan Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı yetkilileri karşıladı.

14 Yaşındaki yayaya çarptı... 14 Yaşındaki yayaya çarptı...

Tatar, Trabzon’da, konferans verdi, sivil toplum örgütleri, iş insanları ve diğer yetkililerle görüştü, kendisine tevdi edilen fahri doktorayı aldı.