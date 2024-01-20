Cumhurbaşkanı Tatar’ı Ercan Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı yetkilileri karşıladı.

Tatar, Trabzon’da, konferans verdi, sivil toplum örgütleri, iş insanları ve diğer yetkililerle görüştü, kendisine tevdi edilen fahri doktorayı aldı.