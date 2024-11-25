Litvanya kamu yayın kuruluşu LRT, bir kargo uçağının Vilnius Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki iki katlı bir eve çarptığını duyurdu. Yerel saatle 05.30 civarında gerçekleşen olaya karışan kargo uçağının Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gittiği bildirildi.

Öte yandan, havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu duyurdu.

BİNADA YANGIN ÇIKTI

İtfaiye ve Kurtarma Biriminden (PAGD) bir yetkili, yaptığı açıklamada uçağın düştüğü binada yangın çıktığını belirtti. Yetkili, pilotlardan birinin kurtarıldığını ve kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.