Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, son haftalarda artan formuyla ön plana çıkıyor. Hırvat kaleci, sezon başında inişli çıkışlı bir grafik çizse de bu tabloyu tersine çevirmeyi başardı.

29 yaşındaki file bekçisinin performansı, istatistiklere de yansıdı. Ligde maç başına 1.9 kurtarış yapan Livakovic, kalesinde 25 gol gördü. Bu gollerin 17'si ceza sahası içinden, 8'i ise ceza sahasının dışından geldi.

Ligde 28 maçta forma giyen Hırvat kaleci, yüzde 68 kurtarış oranına ulaştı.

Sezon başında adaptasyon problemi yaşayan Livakovic, yönetimden bir talepte bulundu ve teknik ekibe yeni bir kaleci antrenörü dahil oldu. Sandro Zufic'in sarı lacivertli ekibe dahil olmasından sonra 29 yaşındaki file bekçisinin performansında artış gözlendi.

Konferans Ligi’nde ise 6 maça çıkan Livakovic, yüzde 59 kurtarış yüzdesiyle lig ortalamasının altında kaldı. 17 kurtarış yapan Hırvat kaleci, bunların üçünü ceza sahası dışından çekilen şutlarda gerçekleştirdi.