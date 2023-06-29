Polisin açıklaması şöyle:

29.06.2023 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa’da kuzey çevre yolu üzerinde, Ozan TEKİN (E-26), yönetimindeki PN 598 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak bariyerlere çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ozan TEKİN ve araçta yolcu olarak bulunan Fevziye İnce GÖZEL (K-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.