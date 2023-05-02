Lokmacı Sınır Kapısına Güney Kıbrıs’tan gelip KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada işlemin uzaması üzerine “Polisi darp", "Görevinden men", "Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket” suçlarını işleyen zanlı A.H. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cansel Mimar, olayla ilgili bulguları aktardı. Mimar, huzurda bulunan zanlı A.H’nin 29 Nisan 2023 tarihinde saat 15.50 raddelerinde Lokmacı Sınır Kapısına Güney Kıbrıs’tan gelip KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada muhaceret işlemlerinde tutarsızlık olması nedeni ile o esnada kabinde görevli olan sivil hizmet görevlisi M.Ö tarafından sorgulandığı esnada yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişigüzel sallamak sureti ile uygunsuz tavr-ı harekette bulunup, kendisine müdahale etmeye çalışan polis memuru A.Ö’yü göğsünden ittirmek sureti ile polisi darp ve görevinden men etmek suçunu işlediğini söyledi. Polis zanlının makul güç kullanılarak suç üstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.