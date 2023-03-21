Geçtiğimiz sene düzenlenen Long Beach Run, koşu tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunmuştu. Kıbrıs’ın muhteşem doğası eşliğinde gerçekleşen koşumuz, katılımcılarına hem zorlu bir koşu hem de nefes kesen bir manzara eşliğinde unutulmaz bir gün yaşattı.

Long Beach Run, farklı mesafelerde koşu parkurlarına sahiptir. Yarı maraton, 10 km ve 5 km 3km parkurları ile her seviyeden koşucuya hitap eder. Bu sayede, koşuya yeni başlayanlar da deneyimli koşucular da kendilerine uygun bir parkurlarda yarışa katılabilirler.

Long Beach Run , İskele’nin muhteşem doğası eşliğinde gerçekleşir. Denizin mavisi, güneşin sıcaklığı ve sahilin nefes kesen manzarası, koşucuların motivasyonunu arttırırken aynı zamanda yorucu bir koşu deneyimini daha keyifli hale getirir.

Geçtiğimiz sene maratonun start noktası, İskele Plaj önünde verildi. Yarış boyunca koşucular, Akdeniz’in güney sahillerinin keyfini çıkardılar. Parkurun zorluğu ise, katılımcıların dayanıklılığını test etti.

Long Beach Koşusu , sadece bir koşu etkinliği değil, aynı zamanda Kıbrıs’ın güzelliklerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunar. koşunun ardından, katılımcılar, Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için zamana sahip olabilirler.

Long Beach Run, hem zorlu bir koşu deneyimi hem de Kıbrıs’ın muhteşem doğasını keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunar.

16 Nisan’da sizleri de bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.

Noyanlar İnşaat Sponsorluğunda bu sene düzenlenecek yarışın tüm geliri Deprem ile alakalı kullanılacaktır.

Kayıt ve detaylı Bilgi için

www.runiskele.com

www.instagram.com/longbeachrun