Noyanlar Group of Companies ana sponsorluğunda, İskele Belediyesi’nin lojistik destek vereceği koşu bu yıl, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı anısına yapılacak.

Long Beach Koşusu’ndan elde edilecek tüm gelir, Şampiyon Melekler takımının anısını yaşatmak için kullanılacak.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı beraberindeki Noyanlar Şirketler Grubu direktörlerinden Doğa Noyan ve şirket emlak danışmanı Koray Yalçın ile birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Heyet ziyarette, 16 Nisan’da Şampiyon Melekler anısına yapılacak Long Beach Koşusu ile ilgili detayları Sadıkoğlu ile paylaştı.

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, İskele’nin Kıbrıs’ın önemli merkezlerinden biri olduğunu, bu amaçla da koşuların İskele’de Long Beach’te yapıldığını belirtti. Bu koşuyu dünyanın birçok noktasından takip eden sporcular olduğunu belirten Sakallı, amaçlarının bu organizasyonu dünya listelerine koymak olduğunu söyledi. Sakallı, organizasyona ev sahipliği yapacak ve lojistik destekte bulunacak İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Koşuya 400 göğüs numarasıyla katılacak olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, “Anlamlı bir amaca hizmet edecek yarışa, her konuda, İskele Belediyesi olarak desteğimiz tam” diyerek organizatörlere teşekkür etti.

“Ülke ve millet olarak zor bir dönemden geçildiğini” ifade eden Sadıkoğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’nı yaşatmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi. Anlamlı bir organizasyona imza atan Atletizm Federasyonu’na teşekkürlerini sunan Sadıkoğlu, tüm halkı, bu organizasyonun bir parçası olmaya davet etti.